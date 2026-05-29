Parece un chiste, parece una broma, pero la realidad es que España vive uno de los momentos más insólitos tras el cierre de LaLiga y la apertura del mercado de fichajes.

Contexto, por favor

Ya son varios mercados en los que se hace público el interés del Barcelona por el delantero argentino Julián Álvarez, pero este periodo en particular toma relevancia por la salida del polaco Robert Lewandowski.

Comunicadores dedicados al mercado de fichajes, como el caso del italiano Fabrizio Romano, publicaron esta mañana información sobre una presunta oferta de €100 millones para dejarse los servicios del ‘9’.

Inclusive, se indicó sobre un aparente acuerdo verbal y en términos personales entre el jugador y Barcelona.

Luego, se difundió que el club colchonero no aceptaría esa oferta inicial, presuntamente por un precio muy bajo para su ficha.

¿Y qué pasó después?

Ahí entró el show del Atlético de Madrid. Anunciaron en sus redes que pronto realizarían un comunicado oficial, y fue nada más y nada menos que Lamine Yamal, Raphinha y Pedri con la camiseta roja y blanca.

Eso sí, no crea que se trata de fichajes reales, se trata de una manera de protestar contra “noticias falsas”, “filtraciones” y “faltas de respeto continuas”.

Utilizó la descripción de los posteos para burlarse tanto de la situación económica del Barcelona, como de la presunta oferta que realizaron por Álvarez:

“@FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’”, indicaron junto a la imagen de Lamine Yamal.

Aclaraciones y burlas

Continuó con mensajes a manera de burla, algunos con jugadores e incluso recordando la etapa “Negreira”, el exvicepresidente de los árbitros al que Barcelona pagó aparentemente más de €8 millones en un presunto caso de corrupción.

“Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. RESPETO y VALORES”, detallaron.

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Cerró todo con un video meme para continuar con la burla por la presunta oferta y la situación financiera que arrastra el club.