El futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, compartió en redes sociales una serie de fotos junto a la cantante argentina Nicki Nicole, acompañadas de la frase “Sólo Dios puede juzgarme”, lo que despertó gran repercusión.

Las imágenes muestran momentos íntimos durante el cumpleaños número tres de su hermano menor, Keyne, donde la artista aparece jugando y compartiendo con la familia. También estuvo presente Gael, hijo del brasileño Raphinha, en un ambiente festivo con la mascota oficial del club.

La publicación despeja rumores sobre una posible ruptura, luego de que recientemente se los viera en una videollamada mientras Yamal estaba concentrado con la selección española.

En lo deportivo, el jugador continúa bajo observación médica por molestias en el pubis que lo dejaron fuera del partido contra Valencia. Mientras el Barcelona se muestra cauteloso con su estado físico, desde la selección aseguran que está en plenitud.