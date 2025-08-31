Escrito por: Eduardo Troconis

El FC Barcelona dejó escapar dos puntos importantes en su visita al Estadio de Vallecas, donde igualó 1-1 frente a un aguerrido Rayo Vallecano. El conjunto blaugrana se mantiene invicto, pero el empate lo aleja de la cima de la clasificación, dominada por Real Madrid y Athletic Club.

El marcador se abrió temprano en la primera parte. A los 40 minutos, Lamine Yamal transformó con personalidad un penal que adelantó al conjunto blaugrana.

Sin embargo, el Rayo no bajó los brazos y encontró recompensa en el complemento. Al minuto 67, Fran Pérez firmó la igualdad con un tanto que levantó a la afición rayista.

El Barça intentó imponer su jerarquía, pero le costó generar ocasiones claras frente a un Rayo ordenado y con mucho corazón. El conjunto de Vallecas, que sigue mostrando fortaleza en casa, terminó celebrando un empate con sabor a victoria.

Joan García, portero del Barcelona, fue el MVP del partido, tras realizar múltiples paradas que salvaron al equipo ‘culé’ en diferentes compases del encuentro.

Tras esta jornada de fútbol europeo, hay un parón de selecciones. Por lo que LaLiga, Premier League, Ligue 1, Bundesliga y Seria A volverán hasta el fin de semana del 13 y 14 de setiembre.