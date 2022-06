Marc Anthony sembró caos durante un concierto en Madrid (España). El salsero, dio un show en la capital española. No obstante, los asistentes denuncian, además de la mala calidad de sonido y de la escasa visibilidad del escenario, las colas kilométricas que tuvieron que hacer para llegar al recinto donde tuvo lugar el recital. “Lamentable”, “vergonzoso”, “decepcionante”, “Indignante“, son algunos de los comentarios que recibió esta accidentada actuación.

Las críticas han ido hacia la organización del concierto. El concierto de Marc Anthony comenzó con media hora de retraso. Sin embargo, parte de los asistentes tardaron otros 30 minutos en acceder a sus asientos. Este sector de la grada estuvo cantando durante la mayoría del concierto “fuera, fuera” o “estafa, estafa”.

La empresa encargada de que el concierto comenzara y terminara sin ningún contratiempo era J&J, @ Live Nation y Planet Evans. Sin embargo la organización asegura que, si se ha producido este caos, ha sido porque “la mayoría del público ha llegado a última hora, a pesar de que el horario de apertura de puertas estaba indicado y anunciado en las redes sociales”.

Respuesta del recinto

Pese a que las críticas iban para la organización del evento, muchas personas declararon que el show dado por el famoso cantante no fue de buena calidad y que hubo paradas de hasta tres minutos entre canción y canción. “Para mí Marc Anthony era un ídolo como cantante y se me ha desmontado. Parte de la culpa la tiene él. Si haces pruebas de sonido, ves que ese recinto no está capacitado para ese tipo de eventos”, expresó José Fernando uno de los asistentes al diario El Mundo. Además, agregó que su “hija salió diciendo que le daba vergüenza, que no le iba a escuchar más”.

Después de esta oleada de críticas por parte de sus propios fans, Ifema, el recinto, emitió un comunicado. El cantante aseguraba que se compromete a revisar los promotores y productores de sus shows alrededor del mundo para “evitar situaciones no deseadas como las vividas” y “elevar los estándares de calidad en la realización de los eventos”. El salsero se presentará en los próximos días en Sevilla y Canarias.