La cuenta oficial de Chespirito confirmó el fallecimiento de Carmen Ochoa Aranda, reconocida productora que desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de los programas creados por Roberto Gómez Bolaños, como el Chavo del 8.

Trayectoria

Ochoa trabajó directamente en las emblemáticas producciones entre 1973 y 1985, dejó su huella en:

El Chavo del 8

El Chapulín Colorado

Programa Chespirito.

Su labor detrás de cámaras fue fundamental, tal como se mencionó en el posteo de las redes sociales de Chespirito.

Despedida

A través de la cuenta oficial de Facebook se compartió un emotivo mensaje de agradecimiento:

“Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D.”, detallaron en la publicación.

El actor Edgar Vivar, recordado por su papel como el Señor Barriga, también se unió a las muestras de cariño con una fotografía y unas palabras:

“Que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar Carmelita”, mencionó a través de su cuenta de X.