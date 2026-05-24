(VIDEO) La insólita forma en la que escaparon dos ladrones tras robar un supermercado

La Delegación Regional de Limón del Organismo de Investigación Judicial solicitó colaboración de la ciudadanía para identificar a dos hombres sospechosos de cometer un robo en un supermercado ubicado en el centro de Limón.

El caso ocurrió el pasado 28 de julio del 2025, aproximadamente a las 2:10 de la madrugada.

La insólita forma de escape

Un video captado por cámaras de seguridad y difundido por el OIJ muestra el momento en el que los sospechosos salen del supermercado cargando varias cajas y subiendo por unas escaleras que conducían hacia el techo del establecimiento.

Se llevaron alimentos, licores y electrodomésticos

Según la información judicial, los hombres ingresaron al comercio durante la madrugada y sustrajeron mercadería variada.

Entre los productos robados se reportan alimentos, verduras, licores, electrodomésticos y otros artículos.

Estas son las características de los sospechosos

El sospechoso número uno fue descrito como un hombre que vestía camiseta, pantaloneta, sandalias y utilizaba gorra.

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Mientras tanto, el segundo sospechoso tenía barba larga y vestía camiseta de manga corta, pantaloneta, sandalias y portaba un bolso en la espalda.

El OIJ pidió a cualquier persona que tenga información sobre los sujetos comunicarse de manera confidencial al teléfono 800-8000-645 del Centro de Información Confidencial.