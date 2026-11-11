¿Labial rojo, nude o rosa? Aprenda a elegir según su atuendo

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Elegir el color del labial según la ropa depende del tono de la prenda, y la maquillista profesional Karina Muñoz Hernández enseña a encontrar el tono ideal para cada atuendo.

Con una modelo en vivo, la especialista revela los secretos para conseguir unos labios impecables con ropa negra, blanca, roja, azul, amarilla, verde, rosa o estampada.

La demostración incluye preparación, delineado y aplicación para lograr un acabado definido, natural y duradero.