¡La voz también envejece! Así puede reconocer sus cambios

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Con el paso de los años, la voz puede volverse más grave o aguda, perder potencia, sonar temblorosa o presentar ronquera. También es posible que hablar requiera más esfuerzo, que la voz se canse con rapidez o que una persona ya no pueda cantar como antes.

La Dra. Karolina Ramírez Boza explica que estos cambios están relacionados con el envejecimiento y las modificaciones que experimenta la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales.

Cuando el aire sale de los pulmones, hace vibrar las cuerdas vocales y produce la voz. Por eso, los cambios en su funcionamiento pueden modificar el sonido, la intensidad y la resistencia vocal.