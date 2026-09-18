La Voz del Más Allá tendrá este sábado su segunda noche

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

El programa La Voz del Más Allá transmite mañana sábado a las 8 de la noche por Canal 6 su segunda fecha. En la primera edición, Aguilar se coronó ganador de la noche con 27 puntos.

El opening de la primera fecha estuvo encabezado por Juan Diego Ramírez, conocido como Paquita del Barrio, quien fue el artista invitado. La audiencia también decide mediante votación registrada en una aplicación, mecanismo que definió a Nino Bravo como favorito del público.

Para esta segunda entrega, la tensión se concentra en los cantantes José José y Lola Beltrán, quienes compiten por el segundo cupo a las semifinales. Los espectadores pueden votar por su favorito y entrar en un concurso para ganar grandes premios.