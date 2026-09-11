‘La voz del más allá’ inicia este sábado: nuevo formato de Grupo Repretel 

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Todo está listo para que este sábado usted pueda disfrutar de La voz del más allá, el nuevo formato de Grupo Repretel que promete emocionar a los televidentes costarricenses.

Calet Barquero está en los ensayos donde se están afinando los últimos detalles del programa, que contará con reconocidos cantantes nacionales como jueces del formato.

Los reconocidos cantantes Humberto Vargas y Marta Fonseca serán los jueces del nuevo programa La voz del más allá, que se estrena este sábado por la pantalla de Canal 6.