Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La Voz del Más Allá arrancó con una noche llena de emoción y talento en La Uruca, San José.

Asimismo, la primera noche estuvo llena de emoción y talento, marcando el inicio de una nueva temporada.

Por ello, el equipo de presentadores conformado por Ginnés Rodríguez, Felipe Loaiza, Amairaní Pizarro y Julio Solís acompañó este arranque.

Brandon Mongrillo fue el ganador de la primera noche y, gracias a ello, pasó directamente a la semifinal. Para su presentación, se convirtió en Antonio Aguilar e interpretó “Chancla”, demostrando su talento y versatilidad sobre el escenario.