Escrito por: Jade Venegas

La noticia de una quinta película en la saga de Shrek ha generado gran emoción entre los fanáticos. Sin embargo, tras las declaraciones del mexicano Eugenio Derbez, se desató una gran polémica, ya que afirmó que probablemente no continuará siendo la voz del simpático personaje del burro.

Shrek 5 se estrenará el 23 de diciembre de el 2026.

“En una entrevista con Gaby Meza, el productor y comediante habló sobre su participación en Shrek 5 y comentó que ha tenido conversaciones con DreamWorks, pero no ha logrado llegar a un acuerdo negociable para adaptar el guion al público latinoamericano como en las películas anteriores.

“Ya no están los que me conocieron, los que sabían mi valor como latinoamericano”, comentó Derbez.

Las adaptaciones al lenguaje coloquial latinoamericano marcaron un antes y un después con frases, dichos, y referencias culturales, que lograron un fuerte vínculo con el público. “Si me piden que lo diga como está escrito no lo voy a hacer. Hay un gran riesgo de que no haga la nueva película de Shrek”, afirmó el actor.