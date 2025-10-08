Un violento sujeto se dedica a asaltar oficiales de seguridad. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) compartió imágenes de su accionar.

¿Cómo opera?

Él llega de manera sorpresiva, aborda a los oficiales de seguridad, en algunos casos los golpea o amenaza con algún tipo de arma y finalmente los despoja de sus artículos, mayormente de sus herramientas de trabajo.

Se le vincula en al menos tres casos, entre los meses de junio y agosto. Actua normalemente en las tardes y noches.

¿Para qué roba armas?

Al parecer, para posteriormente venderlas o utilizarlas en próximos asaltos.

Si usted ha visto a este sujeto o cuenta con información al respecto, no dude en compartirla a la línea confidencia del OIJ, número 800-8000-645, o al WhatsApp 8-8000-645.