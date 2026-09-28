La violencia en el Caribe continúa en aumento

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

La provincia de Limón registra 25 asesinatos en solo dos semanas, según reportaron las autoridades. La última víctima fue un padre de tres hijos atacado a balazos en un parque del distrito de Pocora, cantón de Guácimo.

La víctima fue identificada como Germán Eduardo Taylor Alvarado, de 38 años, quien deja a tres hijos de 15 años, 2 años y 9 meses, y presentaba al menos cinco impactos de bala según reportes preliminares.

El ataque ocurrió la noche del domingo cuando al menos dos sujetos llegaron en una motocicleta y el acompañante descendió y disparó contra la humanidad de Taylor, quien intentó refugiarse bajo una mesa del parque y fue declarado sin vida por la Cruz Roja Costarricense.

El hecho se registró muy cerca de la delegación de la Fuerza Pública, y aunque los oficiales intentaron dar con los sospechosos, hasta el momento no han sido ubicados; las otras personas que permanecían en el parque resultaron ilesas.

El caso se maneja como un ajuste de cuentas y se presume su vinculación con temas de drogas y la disputa entre organizaciones criminales por dominar el territorio para la venta de estupefacientes.

La misma noche se registraron tres eventos de violencia, dos de ellos en el cantón de Guácimo, incluido otro tiroteo en las afueras de un bar del sector de Guasimón donde la víctima opuso resistencia y fue trasladada al hospital en condición delicada tras recibir al menos tres impactos de bala.

La provincia acumula más de 156 homicidios en lo que va del 2026, y en el mismo parque donde falleció Taylor, dos menores de edad fueron blanco de un atentado hace aproximadamente dos semanas, aunque lograron sobrevivir.

Fulvio Fernández, jefe de planes y operaciones de Fuerza Pública, declaró que se realiza un trabajo planificado de inteligencia con todos los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública, y que en menos de un mes suman 193 capturas penales, de las cuales 106 son por delitos graves.

Fernández añadió que para la región de Limón se fortaleció la capacidad operativa con personal de la Dirección de Unidades Especiales y de la Academia Nacional de Policía, y que continuarán los operativos en colaboración con otras instituciones del Poder Ejecutivo.