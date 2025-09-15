Youset, un profesor de Estudios Sociales, recorre el país descubriendo la historia visible pero desconocida, invitó a un recorrido por la Plaza Mayor, donde en un radio de doscientos metros se pueden encontrar datos históricos que siguen vivos hoy en día.

Incluyendo edificaciones y actas que se encuentran en exhibición todo el año, lo que revela cómo la vieja metrópoli concentra hechos que ocurrieron hace doscientos cuatro años.

Que son parte fundamental de la identidad nacional, demostrando que la investigación y divulgación son clave para entender nuestro pasado.