La UTN abre proceso de matrícula 2027: así puede aplicar

La Universidad Técnica Nacional (UTN) abrirá el proceso de admisión 2027 para estudiantes de todo el país. Las personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el 18 de septiembre de 2026.

Los beneficios de la UTN

La institución dispone de 36 carreras y cuenta con sedes en Alajuela, Atenas, Puntarenas, Guanacaste y San Carlos. Además, amplía su presencia mediante recintos en Coto, Ciudad Neily, Guápiles y Los Chiles.

La oferta académica incorpora un diplomado en todas sus carreras, con el objetivo de brindar a los estudiantes una alternativa para incorporarse al mercado laboral en un periodo más corto.

Así funcionará la admisión

La UTN no realizará un examen de admisión. En su lugar, utilizará la nota de bachillerato de cada estudiante para determinar su participación por un cupo.

El proceso también contempla acciones afirmativas, que permiten sumar puntos adicionales según la zona de residencia del estudiante. Quienes provengan de regiones con menor desarrollo o de colegios técnicos podrán recibir este beneficio.

Además, los aspirantes que necesiten apoyo económico podrán solicitar un estudio para determinar si pueden acceder a una beca.

Los datos académicos estarán disponibles para consulta a partir del 13 de octubre. Si una persona necesita corregir información o detecta que sus datos no aparecen, podrá presentar la documentación correspondiente entre el 13 y el 30 de octubre.

La UTN publicará la nota preliminar de admisión el 11 de noviembre y la definitiva el 24 de noviembre. Posteriormente, las citas para matrícula estarán disponibles desde el 3 de diciembre.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos, el calendario y completar la solicitud mediante el sitio web de la universidad, en el apartado de admisión. También podrán enviar sus consultas al correo [email protected].

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