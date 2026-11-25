Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

La Unión Médica Nacional convoca a una huelga general en hospitales y clínicas de la Caja por afectación en el pago a trabajadores, en medio de la saturación hospitalaria y las listas de espera.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) convocó a representantes sindicales de ANEP a una reunión el próximo miércoles 2 de diciembre para buscar una solución a la situación relacionada con los programas de operaciones, y tras este llamado al diálogo el sindicato anunció la suspensión del movimiento de huelga que estaba previsto para este jueves 26 de noviembre

La posibilidad de una nueva protesta para el jueves 3 de diciembre se mantiene sujeta a los resultados de esas reuniones.