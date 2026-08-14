La UNED construye un paseo con 32 figuras que marcaron la historia de Costa Rica

La UNED desarrolla el Paseo de Próceres, un espacio que reunirá 32 figuras destacadas en los ámbitos de la educación, la ciencia y la cultura nacional, entre las que figuran nombres como Carmen Lira, Mauro Fernández y Aquileo Echeverría.

El recorrido, que busca acercar la historia del país a la ciudadanía, contará además con una experiencia virtual inmersiva en 3 dimensiones que permitirá a los usuarios acceder a información detallada de cada personaje desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Como complemento, la UNED pondrá a disposición del público un libro gratuito que relata la vida y legado de estos próceres, consolidando así una oferta cultural integral que celebra el patrimonio histórico costarricense.