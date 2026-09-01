La última publicación de tiktoker que asesinaron a balazos

Un hombre de apellido Gordon es una de las más recientes víctimas de la violencia en el Caribe. El hombre era un reconocido tiktoker de la zona, su nombre de usuario era “Rasta Legalista”.

¿De qué trataba su contenido?

En su mayoría de denuncias comunales, en la zona de Siquirres y aledaños.

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¿Cuál fue su última publicación?

En el caso de TikTok, su último video fue el 21 de agosto y fue una denuncia. Gordon alegó que en el Ebáis de El Carmen, “no hay sillas para que la gente se siente”.

En el caso de Facebook, su última publicación fue una foto.

Ataque contra el tiktoker

Por causas que no se tienen claras, la víctima fue atacada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, mientras se encontraba al frente de su casa.