La transformación de Lorna Murillo en Jenni Rivera 

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Lorna Murillo, participante de La Voz del Más Allá, se transforma en Jenni Rivera con una interpretación que la ha llevado a clasificar a la semifinal del programa y a conquistar al público con su talento.

La artista explica qué sintió al ver que clasificó a la semifinal, desde hace cuánto viene interpretando a Jenni Rivera, en qué ha tenido que estudiar más para lograr la caracterización y cómo hace para lograr ese tono de voz tan característico.

La participante también comparte detalles de su vestuario y de todo el trabajo que hay detrás de su presentación, demostrando que la imitación es un arte que requiere estudio, disciplina y pasión.