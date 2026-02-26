La torta chilena se reinventa: de la versión clásica al matcha con frambuesa sin perder su esencia

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Selena Ugalde presentó sus creaciones de tortas chilenas, destacando una versión de crocante alemán elaborada con galleta de nueces, pecanas y almendras, que se diferencia de la masa tradicional de mantequilla por su intenso sabor a semillas.

Otra de sus propuestas es una torta chilena rellena de dulce de leche y leche condensada, cubierta con un cheesecake frío de leche condensada que actúa como lustre, aportando una textura más húmeda y un sabor intenso a queso crema y vainilla.

La repostera también mostró la versión clásica con galleta de mantequilla, leche condensada cocinada y merengue italiano decorado con las tradicionales rayitas, además de una innovadora combinación de torta chilena con brownie y una variante de masa hoja rasca con cheesecake de maracuyá y dulce de leche, una de las favoritas de sus clientes.