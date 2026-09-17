La tercera Torretón de la Alegría se realizará el 26 de septiembre

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

La tercera Torretón de la Alegría de Obras del Espíritu Santo se realizará el próximo 26 de setiembre, según confirmaron los organizadores del evento solidario.

La actividad busca recaudar fondos para los proyectos sociales que desarrolla la organización en beneficio de las comunidades más necesitadas del país.

Los interesados podrán participar en esta actividad que combina deporte, solidaridad y entretenimiento para toda la familia, y cuya inscripción está abierta en los canales oficiales de la organización.