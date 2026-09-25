La tercera edición de la Torretón de la Alegría será este sábado

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Este sábado será la tercera edición de la Torretón de la Alegría, un evento que busca apoyar a más de trescientas jóvenes y que se ha consolidado como una actividad solidaria en el país.
La actividad contará con una transmisión especial por Canal 6, para que el público pueda disfrutar y apoyar esta causa que beneficia a cientos de jóvenes.
La Torretón de la Alegría es organizada por Obras del Espíritu Santo y busca recaudar fondos para continuar con los programas de apoyo a la niñez y la juventud en situación de vulnerabilidad.