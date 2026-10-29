La Teletón regresará al Gimnasio Nacional este año

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

La Teletón regresará al Gimnasio Nacional el 20 y 21 de noviembre con el objetivo de recaudar 500 millones de colones para mejorar el equipamiento del área de oftalmología y la clínica de la marcha del Hospital Nacional de Geriatría Raúl Blanco Cervantes.

También participarán los presentadores Ginés Rodríguez, Mari Cris y Rafa Pérez, y la embajadora será doña Lady Hidalgo, vecina de Acosta y paciente del hospital geriátrico.

Más de 15.000 jóvenes recorrerán las calles del país para recaudar los fondos, y las entradas para el evento se pueden adquirir por 2.000 colones en pasline.com o realizar donaciones mediante el SIMP móvil 8755-2030.