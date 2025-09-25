Los árboles injertados permiten obtener diferentes frutas como guanábana, zapote y manzana de agua en una misma planta, lo que maximiza el espacio y la diversidad de cosechas en huertos pequeños o urbanos.

Jorge Cavallini del Vivero Cavallini, destaca que estos árboles pueden cultivarse incluso en macetas de barro, cerámica o plástico, siempre que se elija el material adecuado para el drenaje y desarrollo de las raíces.

Por su parte, el experto, Ramiro Montero, añade que requieren cuidados específicos según el clima y la especie, como una poda adecuada después de la cosecha y una exposición solar que favorezca su crecimiento óptimo.