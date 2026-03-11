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La tarifa del agua se duplicó para 38 mil abonados del AYA tras ser clasificados como grandes consumidores, según lo informaron las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Este aumento responde a la nueva categorización que busca regular el consumo elevado del recurso hídrico en el país.
“Es importante que las personas tengan claro que la tarifa del agua y la forma en que se cobra el servicio no las define el AyA; esa responsabilidad le corresponde a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)”, expresó Raquel Aglietti Días, directora de la UEN Servicio al Cliente GAM.