Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La tarifa del agua se duplicó para 38 mil abonados del AYA tras ser clasificados como grandes consumidores, según lo informaron las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Este aumento responde a la nueva categorización que busca regular el consumo elevado del recurso hídrico en el país.

“Es importante que las personas tengan claro que la tarifa del agua y la forma en que se cobra el servicio no las define el AyA; esa responsabilidad le corresponde a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)”, expresó Raquel Aglietti Días, directora de la UEN Servicio al Cliente GAM.