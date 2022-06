Hace más de una semana, Shakira confirmó su separación de Gerard Piqué, tras más de 12 años juntos. Entre los rumores, circulaban supuestas infidelidades del futbolista, en concreto con una joven de 22 años, con las iniciales C.M. La joven, trabaja de promotora en una de las empresas del futbolista. No obstante, ella negó un vínculo con el jugador al medio Socialité.

En la conversión, que habría durado unos 15 minutos, la joven insistió en que no conoce al jugador del Barcelona y pidió que dejen de involucrarla en la mediática separación. “No lo conozco, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales”, arrancó diciendo.

Las involucraciones a la joven, habían llevado incluso a hacerle un retrato robot, pero ella volvió a refutar las acusaciones: No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda. (…) Supongo que necesitan a alguien para evadir el tema y despistar”, declaró.

No solo eso, si no que CM, agregó que pronto saldría el nombre de la “verdadera chica”. “Lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que sea así y se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente, que es lo que me importa”, concluyó.

El retrato robot

“Esta chica tiene su cuenta de Instagram privada. Tiene unos pómulos muy marcados, la verdad me parece muy característica la forma de la cara porque tiene mucho pómulo. Tiene una cara muy marcada”, dijo. Y siguió: “No es de esas niñas con cara de muñequita. Es rubia y en muchas fotografías es una niña como muy niña, de camiseta muy básica y pequeñita, pero cuando se arregla es como exuberante. El lunes nos dimos cuenta que nos había bloqueado”, declararon en Mamarazzis.

En base a la descripción, el programa Sálvame mandó a hacer un dibujo que reconstruyera el rostro de la chica La sorpresa de la audiencia fue muy grande cuando vieron que era nortablementeparecida a Shakira. Por lo pronto, tanto como la cantante y el futbolista no han dado comentarios al respecto.