La Selección de Croacia presentó este miércoles su lista definitiva para la Copa del Mundo de Qatar , con la inclusión de su principal figura, Luka Modric. El mediocampista de Real Madrid fue claro responsable del equipo subcampeón en Rusia 2018, lo cual le valió adjudicarse el Balón de Oro ese año.

El combinado dirigido por Zlatko Dalic llegó al partido cúlmine en la cita de hace cuatro años y fue derrotado 4-2 por Francia. Ahora intentará repetir ese logro histórico, o en el mejor de los casos, superarlo. Su campaña empieza el 23 de noviembre contra Marruecos y, después, se enfrentará con Canadá y Bélgica en el Grupo F.

Los croatas cuentan con un plantel experimentado: al capitán Modric se le suman Mateo Kovacic, de Chelsea, Marcelo Brozovic, del Inter, e Ivan Perisic (Tottenham). Sin embargo, jugadores clave como Ivan Rakitic y Danijel Subasic se retiraron del seleccionado. Y Mario Mandzukic, en tanto, anunció el final de su carrera para asumir el cargo de asistente de Dalic.

El defensor de Bayern Munich, Josip Stanisic, y Josko Gvardiol, de RB Leipzig, fueron convocados así como también Domagoj Vida y Dejan Lovren; en cambio, no hubo lugar para Duje Caleta-Car (Southampton).

«Estos son los jugadores en los que mi personal técnico y yo creemos. No habrá presión. El primer partido para nosotros es el más importante y todo nuestro enfoque está en Marruecos. Somos optimistas, pero debemos ser realistas», comentó el seleccionador de Croacia.

