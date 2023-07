Para no sufrir lesiones y tener más energía, los deportistas siguen un estricto régimen. La curiosidad es que cada uno tiene uno específico para su organismo que incluso cambia de acuerdo a la etapa

El Tour de France es uno de los eventos deportivos más exigentes del mundo. Los competidores recorren 3.405,6 kilómetros durante 21 etapas y para eso no sólo necesitan una preparación y un equipo adecuado, sino además una dieta estricta. En los últimos años, la nutrición -al igual que la psicología- es un área que han ganado mucho espacio en el deporte y en el ciclismo sobre todo, si se tiene en cuenta que un competidor de este certamen puede quemar hasta 8 mil calorías en un día.

El portal galo RMCSports dialogó con varios expertos en la materia que revelaron que cada ciclista cuenta con un régimen especial. Todos los organismos son diferentes y además cada corredor tiene un objetivo particular, motivo por el cual cada uno necesita una dieta adecuada a sus necesidades. Si bien en rasgos generales todas son parecidas, hay detalles en las porciones y cantidades que las diferencian entre sí.

“Casi nadie come lo mismo en el Tour. Los velocistas, mientras que algunos tienen interés en mantenerse en forma para superar los baches, no se enfrentan a las limitaciones de los escaladores, quienes deben perder gramos innecesarios mientras mantienen suficiente músculo para producir potencia. Para corresponder a las especificidades de cada corredor y de cada etapa, los menús elaborados antes por los cocineros son ajustados por los nutricionistas y transmitidos a los atletas para que tengan en cuenta lo que deben comer en cada comida y los pesos necesarios. El plan nutricional cambia todos los días, tratamos de individualizar al máximo según los perfiles de los corredores y las etapas. Todos tienen platos diferentes”, explicó la nutricionista Lara Van Genechten del equipo Arkéa-Samsic.

A su vez, Laurie-Anne Marquet, del equipo Cofidis, especificó que “durante las etapas más exigentes, los corredores pueden quemar hasta 8.000 calorías en un día”, lo que equivale a un gasto cuatro veces mayor al de alguien que se sienta en el sillón a ver una jornada completa del Tour. Por ese motivo, los deportistas deben comer mientras pedalean: “La ingesta de hidratos de carbono durante la carrera es fundamental. Debemos asegurarnos de que los corredores comen y beben lo suficiente para no tener ningún problema. Hay que aportar energía continua al músculo”, y dejó en claro: “Si no tienes más hidratos de carbono disponibles, ya sea en reservas intramusculares o en la sangre, la intensidad disminuirá porque ya no podremos producir energía a un ritmo suficientemente alto. Realmente tenemos que concentrarnos en los carbohidratos”.

En cuanto a cada comida, Laurie-Anne Marquet hizo un punteo sobre lo que le preparan a cada ciclista. El desayuno, por ejemplo, debe ser bajo en fibra y grasas y se realiza hasta tres o cuatro horas antes del inicio de la competición: “Muchas veces empezamos con una base de papilla, con avena y una bebida vegetal. Podemos añadir frutos rojos, miel y puré de almendras. Sin olvidar la hidratación (té, agua o café), jamón blanco, tortillas preparadas por nuestro chef, y la grasa buena del aguacate. El arroz blanco y el pan también son importantes para tener una gran base de ingesta de hidratos de carbono”.

Durante la carrera, se les recomienda a los ciclista comer cada 20 minutos, sin esperar a tener hambre: “Hay que empezar por tomar alimentos sólidos como las tortas de arroz, y en la segunda parte de la etapa comer alimentos semisólidos o semilíquidos, con geles, frutas, jaleas… “. Además, la especialista en la materia reveló que en los entrenamientos hacen lo mismo, para acostumbrar al organismo a digerir los alimentos durante la competencia. Al mismo tiempo, los deportistas toman conocimiento de todo para poder tomar ellos decisiones: “Se les pide que hagan un poco de matemáticas en la bicicleta, para calcular lo que necesitan”.

Al terminar una etapa, que puede durar entre 3 y 4 horas dependiendo el recorrido, los ciclistas vuelven a consumir carbohidratos y suman proteínas: “Los muchachos suelen tomar una bebida de jugo de uva y en el autobús un batido que contiene proteínas y carbohidratos. Pueden consumir un poco más tarde una bandeja con una ensalada de arroz o pasta, jamón o pollo, proteína magra, un poco de verdura para agregar sabor, incluso si tratas de limitar la fibra porque el sistema digestivo ha sido desafiado durante la etapa. A menudo hay un pequeño refrigerio dulce además, como un flan o una tarta de manzana”, contó Laurie-Anne Marquet.

En la cena, ya más tranquilos, los deportistas disfrutan de entrada, plato principal y hasta postre: “Siempre llevamos hidratos de carbono, desde la entrada con por ejemplo tabulé o verduras crudas. Para el plato se necesitan almidones, puede ser pasta, arroz, patata o quinoa con alguna verdura para aportar vitaminas y minerales. El postre puede ser muy ligero con simplemente una macedonia de frutas o más calórico con una tarta de chocolate y frutos rojos. Una vez más, depende de cada corredor y de las etapas que le sigan”.

Para la edición de este año, que partió el sábado desde Bilbao, España, se han diseñado un recorrido con casi 56.000 metros de desnivel, un récord de 30 puertos, cinco cadenas montañosas francesas y una sola contrarreloj. Después de los Pirineos, el Tour regresa al Puy de Dôme en el Macizo Central después de 35 años. Luego, la carrera subirá por el Jura, los Alpes, con el escenario principal a Courchevel a través del Col de la Loze y finalmente los Vosgos, en la víspera de la final en París el 23 de julio.