La actriz Rebel Wilson nunca se ha rehusado a hablar sobre su pérdida de peso, incluso se refirió a ella durante su monólogo de apertura en los BAFTA de este año. Pero el domingo la estrella se vio obligada a rechazar nuevas afirmaciones sobre su pérdida de peso.

A través de Instagram Stories, la actriz compartió una captura de pantalla de un nuevo informe que afirma que siguió el plan de dieta del Método Mayr. Rebel subtituló la foto: “Esta NUNCA fue mi dieta”. La estrella de Pitch Perfect continuó: “Tampoco NUNCA he respaldado las píldoras de dieta o las píldoras mágicas para perder peso”.

Ella suplicó a sus seguidores: “Si ven cosas como esta en línea, por favor repórtenlo como una estafa. No me lo envíen como un DM, repórtenlo en el sitio de redes sociales en el que lo vean. Si yo respaldo algo, lo verás solo como publicaciones oficiales en mis redes sociales oficiales y verificadas”.

“Es realmente molesto cuando las personas usan mi imagen ilegalmente o de manera engañosa. NO quiero que nadie sea estafado. Los amo chicos”, concluyó.

El Método Mayr, que Rebel niega seguir, elimina ciertos alimentos, reduce el azúcar y fomenta hábitos alimenticios como masticar bien los alimentos. También recomienda comenzar el día con un gran desayuno, con comidas más pequeñas a lo largo del día.

Rebel ya había atribuido su pérdida de peso a un “año de salud” en 2020, pero en lugar de entrenamientos agotadores y dietas estrictas, dijo que “caminar con moderación” era en realidad un factor clave para ayudarla a eliminar la “grasa corporal innecesaria“.

Al comienzo de su transformación, la actriz de 42 años asistió a un retiro de salud en Austria “que eliminó todas las sustancias tóxicas posibles en todo tipo de formas locas“, y fue aquí donde aprendió los beneficios de una caminata rápida.

“Mientras estaba allí, aprendí que caminar moderadamente, ni siquiera a un ritmo rápido, es la mejor manera de perder grasa corporal innecesaria”, dijo a la revista Shape.

“El objetivo nunca fue ser flaca“, aseguró. “Nunca fue para caber en un talle de vestido determinado. Puse un peso porque necesitaba algo tangible”.

“De lo que estoy orgullosa es de haber hecho eso y de tener mucho más equilibrio ahora en mi vida”, continuó.

Hablando de por qué esperó hasta los 40 años para revisar su salud y bienestar, explicó: “Simplemente no era una prioridad, y no sabía cómo hacerlo bien. Nunca consideré adecuadamente el bienestar desde todos los ángulos. Pero estaba cumpliendo 40 años y los expertos me dijeron que cuanto más saludable esté, mejor puede ser el proceso”.