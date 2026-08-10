La selección mayor de Costa Rica retomará microciclos a finales de agosto

La selección mayor de Costa Rica retomará los microciclos de entrenamiento a finales de agosto, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El cuerpo técnico, liderado por el entrenador argentino Gustavo Alfaro, ha trazado un plan de trabajo que incluye sesiones de entrenamiento y partidos de preparación para afianzar el estilo de juego del equipo.

La Selección busca sumar puntos en la Liga de Naciones para asegurar su clasificación a la Copa Oro y mantener el ritmo competitivo de cara a futuros compromisos internacionales.