La Sele vive su quinta peor racha sin ganar en la historia

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

La Selección Nacional acumula ocho partidos sin victoria, lo que representa la quinta peor racha en la historia del combinado costarricense, luego de que el equipo cayera 2-0 ante Haití en Kingston.

El conjunto dirigido ahora por Bryan Ruiz, técnico interino que asumió tras la salida de Fernando Batista, no celebra un triunfo desde el 13 de octubre de 2025, cuando venció 4-1 a Nicaragua en la eliminatoria mundialista.

Con un saldo de cinco derrotas y un empate en la era Batista, más dos tropiezos previos, la Tricolor intentará romper la negativa este jueves en Managua ante Nicaragua, en un duelo vital para mantener vivas sus aspiraciones en la Liga de Naciones de Concacaf.