La Sele tendrá tres escenarios para buscar boleto a Copa Oro 2027

La Selección Nacional enfrenta tres posibles caminos para clasificar a la Copa Oro 2027, dependiendo de su posición final en la Liga de Naciones de la Concacaf, donde un lugar entre los cuatro primeros otorga el boleto directo al torneo continental.

Si la Tricolor finaliza en la quinta o sexta posición, deberá superar una serie eliminatoria en noviembre para avanzar al repechaje definitivo de marzo, donde se jugará el pase a la Copa Oro, mientras que un séptimo u octavo lugar dejaría al equipo sin opciones.

El cuerpo técnico se prepara para dar lo mejor y cumplir con lo que se pide para ganar esos partidos y clasificar a la Final Four, mientras Arabia Saudita regresa como invitada especial al certamen que contará con 16 selecciones, ocho clasificadas directamente y siete mediante repechaje.