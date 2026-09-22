La Sele suma su segundo día de trabajo previo al juego ante Curazao

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La Selección Nacional suma su segundo día de trabajo previo al juego ante Curazao, en una concentración que arrancó el lunes por la tarde y que tendrá jornadas de doble sesión el martes y el miércoles.

El técnico Fernando Batista convocó a 30 futbolistas para esta fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf, de los cuales deberá elegir a 23 para la lista definitiva que enfrentará a los curazoleños.

El partido se disputará este jueves a las 8 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, con transmisión de Deportes Repretel, en el debut de la Tricolor en el torneo regional.