La Sele Sub 20 se enfrentará a EE.UU. en semifinales del premundial

La selección sub-20 de Costa Rica viajó este miércoles a Ciudad de México para disputar las semifinales del premundial, donde enfrentará el viernes 7 de agosto a las 3 de la tarde a Estados Unidos, actual subcampeón del certamen.

Si Costa Rica levanta el título, clasificará a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, lo que significaría el regreso del fútbol costarricense a unas olimpiadas desde Atenas 2004.

Además, si derrota a Panamá en el duelo de este miércoles, asegurará su boleto a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El partido se podrá disfrutar por Monumental 93.5 FM.