La Sele Sub 20 golea y rompe récord en eliminatorias

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Este jueves inició el proceso mundialista de la Selección Nacional Masculina Sub 20. El balón rodó en las eliminatorias y el primer día, La Sele marcó 12 goles y rompió un récord.

Costa Rica enfrentó a Sint Maarten en el complejo de la Fedefutbol, y no tuvo piedad para superar a su rival.

¿Cuál récord rompió?

Es la primera vez en la historia (131 juegos) que marca más de ocho goles en un duelo eliminatorio para el Mundial en esta categoría, según datos de Joseph Fernández.

Los goles fueron de Gabriel Sibaja (3), Keyner Hernández (2), Isaac Badilla (2), Dax Palmer (2), David Garro, Yamil Leal y Luis Rodríguez.

El próximo partido será el sábado 28 de febrero a las 2:00 p.m., contra la selección de Barbados, en el complejo de la Fedefutbol.