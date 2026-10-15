Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

La Sele jugará en Sudamérica durante la fecha FIFA de noviembre, que se extiende del 9 al 17, con Ecuador en Quito como primer rival confirmado y Argentina a falta de ratificar sede y fecha.

El comité ejecutivo aceptó los partidos amistosos, que fueron valorados por la parte deportiva con Ronald González, y Bryan Ruiz tendrá cerca de 20 días para armar su primera convocatoria para esta gira.

La selección regresa a Sudamérica por segunda vez en el año luego del juego ante Colombia previo al Mundial, mientras la Federación mantiene conversaciones con el agente y los abogados del entrenador.