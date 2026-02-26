La selección femenina de Costa Rica disputará este viernes un amistoso internacional contra Brasil a las 7 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto, como parte de su preparación para continuar con la fase eliminatoria rumbo al Mundial, en un partido que será transmitido por Canal 11.

Las entradas para el encuentro están disponibles con promoción dos por uno a cinco mil colones, invitando a la afición a apoyar a las muchachas ante una selección sudamericana de gran nivel.

El próximo martes, la tricolor enfrentará a Bermuda por su segundo juego clasificatorio de CONCACAF, luego de haber vencido 2-1 a Granada como visitante en el debut del grupo C, que también comparte con Guatemala e Islas Caimán.