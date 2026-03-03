La Sele femenina tendrá este martes partido eliminatorio

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La selección femenina de Costa Rica se medirá este martes a Bermuda en condición de visita, en un partido clave por la primera fase eliminatoria que podría mantenerla en la lucha por el primer lugar del grupo C.

El encuentro está programado para las 5:00 p.m., hora local, y la tricolor llega a este compromiso tras haber priorizado el descanso desde su arribo a suelo bermudense el pasado domingo, luego del viaje y el fogueo ante Brasil.

Actualmente, Costa Rica ocupa la tercera posición del grupo con 3 puntos, pero con dos juegos menos que los líderes, por lo que una victoria esta tarde sería fundamental para escalar posiciones y mantenerse con aspiraciones de clasificar directamente.