La Sele femenina se medirá a una de las 10 mejores selecciones del mundo

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La Selección femenina de Costa Rica se medirá este viernes a Brasil, una de las 10 mejores selecciones del mundo, en un partido amistoso que servirá como termómetro de cara a las eliminatorias.

El combinado brasileño, que ocupa el sexto puesto del ranking mundial, cuenta con figuras de talla internacional como Kerolin, actual jugadora del Manchester City y líder de la Premier League femenina.

La delantera nacional Priscila Chinchilla reconoció la magnitud del reto: “Brasil es una potencia para nosotras y para el mundo”.