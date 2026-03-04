La Sele femenina lucha con Guatemala por liderato en eliminatoria

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

La Selección Femenina de Costa Rica regresó al país este miércoles tras su visita a Bermuda, donde logró una contundente goleada de 0 a 8 en el segundo duelo de la primera fase eliminatoria, resultado que la mantiene en la pelea por el liderato del grupo C junto a Guatemala, ambas selecciones con 6 puntos.

Las jugadoras llegaron motivadas y con la mirada puesta en los próximos desafíos: el 10 de abril enfrentarán a Islas Caimán y el 18 recibirán a Guatemala, ambos partidos en suelo tico, aunque la hora y la sede aún están pendientes de confirmación.

“Logramos el objetivo, pero ese tema no ha acabado, entonces vamos por más. No hay que confiarnos, los dos partidos son en casa y obvio vamos por la victoria”, expresó una de las futbolistas, quien invitó a la afición a llenar el estadio para disfrutar y apoyar a la tricolor en estos encuentros decisivos que definirán el pase a la siguiente ronda eliminatoria.