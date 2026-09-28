La Sele debe puntuar ante Nicaragua y Haití para evitar el descenso

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

La Selección Nacional de Costa Rica peligra realmente bajar de categoría en la Liga de Naciones. Debe puntuar contra Nicaragua y contra Haití si quiere mantenerse en la máxima categoría de esta competición.

La tricolor atraviesa una realidad que se refleja en los números, con dos derrotas consecutivas que amenazan con el descenso a la Liga B. En este momento los dos últimos equipos del grupo, Costa Rica y Nicaragua, perderían la categoría.

Si la Sele queda de cuarto en su grupo mantiene la categoría y jugará un repechaje para clasificar a la Copa Oro, pero descender a la Liga B impide la clasificación directa, altera el calendario de fecha FIFA y obliga a jugar fases previas de eliminatorias, además de perder puestos en el ranking FIFA, donde Costa Rica está en el puesto 56 tras perder cinco puestos en la última actualización.