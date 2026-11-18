Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

La selección nacional cerró el 2026 con apenas un 23 % de rendimiento en partidos clase A, la tercera peor efectividad que ha registrado la tricolor en su historia.

En 10 encuentros, el equipo consiguió dos victorias, un empate y sufrió siete derrotas.

El técnico Bryan Ruiz enfrenta ahora el reto de cambiar la historia en el 2027.



Solo en otros dos periodos la selección registró un rendimiento más bajo: en 1967, con un 0 %, y en 2006, con un 15 %.

Les siguen 1975 y 2020 con un 25 %, 1995 con un 26 % y el 2010 con un 27 %.

El 2006 fue mundialista, pero ese año el equipo perdió mucho.



El próximo reto inmediato de la selección será en marzo, cuando dispute el repechaje ante Puerto Rico por un cupo a la Copa Oro.

La preocupación es que habrá cuatro meses sin entrenamientos ni amistosos.