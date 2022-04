Bruce Willis hizo algunos movimientos inmobiliarios bastante sorprendentes que tenían a los fanáticos un poco confundidos. El actor ha estado vendiendo varias de sus lujosas propiedades desde 2018, centrando su atención más en la costa oeste, donde vive su familia.

Es posible que haya habido mucha previsión en la decisión. Las fuentes afirman que su diagnóstico de salud probablemente jugó un papel importante en por qué aligeró la carga de su cartera de propiedades.

“Bruce se ha estado preparando para este momento durante mucho tiempo. Sabía que habría un momento, a medida que su salud empeorara, en el que su poder adquisitivo no sería tan bueno como antes. Además, sabía que eventualmente no necesitaría múltiples propiedades y apartamentos para viajar entre ellos. Y que en su lugar necesitaría vivir en un entorno seguro rodeado de su familia”, afirmó una fuente a Page Six, días después de que se hiciera público su diagnóstico de afasia.

La familia Willis no ha confirmado el informe, aunque su hija, Rumer Willis, confirmó el 30 de marzo a través de Instagram que su padre se retiraría de la actuación debido a su salud deteriorada, que tiene afectada su cognición.