La Ruta Cambronero se mantiene con cierre indefinido y todavía siguen los trabajos para extraer el camión que quedó incrustado en el puente tras el choque.

Las autoridades han cerrado la vía mientras se realizan las labores de extracción del vehículo pesado de la estructura del puente.

Monserrat Quirós, cruz roja, detalla que “a la llegada de nuestro recurso se aborda a un hombre adulto prensado dentro de la estructura del vehículo”.

Se le muestra cómo se encuentra esa carretera y los trabajos que se realizan en el lugar para restablecer el tránsito.