De forma preventiva, pasadas las 4 de la tarde, el MOPT cerró la Ruta 32 debido a las fuertes lluvias que generaron que se tomara esta medida.

El cierre preventivo se implementó tras evaluar el riesgo que representaban las fuertes lluvias que afectaron la zona, las cuales generaron condiciones peligrosas para la circulación vehicular en este importante eje vial.

Las autoridades realizarán nuevas inspecciones este viernes para conocer si no hay peligro para los conductores, por lo que se mantiene el cierre hasta nuevo aviso.