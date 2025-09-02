Dwayne “The Rock” Johnson, de 53 años, sorprendió en el Festival de Cine de Venecia con una figura mucho más delgada, producto de la preparación para su papel en The Smashing Machine, dirigida por Benny Safdie.

El actor perdió cerca de 27 kilos y se sometió a un intenso proceso de caracterización con prótesis y maquillaje de hasta cuatro horas diarias para interpretar al luchador de la UFC Mark Kerr.

Acompañado por Emily Blunt, quien encarna a la esposa de Kerr, Johnson recibió comentarios en redes que iban desde la admiración hasta la preocupación por su salud. El propio actor aclaró que la transformación responde únicamente a exigencias del personaje.

Dwayne Johnson cutting back on the sauce? pic.twitter.com/EqF0x4aSdq — Film Junkee (@TheFilmJunkee) September 1, 2025

“Este ha sido el papel más difícil de mi carrera”, confesó Johnson, subrayando que ya no busca la taquilla, sino proyectos con significado personal.

La película, producida por A24, se estrenará en Estados Unidos el 3 de octubre y ya genera expectativa en la temporada de premios.