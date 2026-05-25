La rivalidad entre Giros y Conexión estuvo pareja este domingo

Charlyn, Maricris, Rafa y Diego del grupo Giros fueron los invitados en la quinta noche del programa Conexión, donde desde antes de arrancar ya se sentía la tensión porque los visitantes prometían demostrar que serían el equipo ganador y venían por la revancha, según declararon los participantes.

Los juegos dejaron momentos inolvidables y también acusaciones de trampa, pues uno de los integrantes de Giros señaló que los hicieron trampa tremenda y que de todos los juegos ganaron como 5 o 6, mientras que otros participantes calificaron el programa como “muy facilón”.

Al cerrar la noche con el juego de los Reventados, el participante conocido como Chunche hizo reír a todos al alzar a Charlyn con silla y todo porque no se dejaba reventar el globo, aunque finalmente no logró reventarlo porque otro participante lo hizo.

El equipo de Giros agradeció la invitación y destacó que lo pasaron bien, se divirtieron y se rieron, calificando el programa como bonito y familiar. El próximo fin de semana los invitados serán los de Noticias Repretel, y Conexión se transmite los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 6.