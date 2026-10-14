La relación entre el estreñimiento y la salud pélvica que debe conocer

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Cuando hay heces acumuladas, la persona necesita hacer un esfuerzo excesivo, y esta presión repetida desgasta la hamaca muscular que sostiene los órganos pélvicos, es decir, la vejiga, el útero y el recto, por lo que atacar el estreñimiento es clave para proteger el suelo pélvico.

Rebeca Valverde Marín, fisioterapeuta especialista en salud pélvica, explica qué es el suelo pélvico y cómo se relaciona con el estreñimiento, detallando que su función principal es el sostén de órganos, pues mantiene en su posición correcta a la vejiga, el útero y el intestino.

La especialista también explica qué ocurre en esta zona cuando hay estreñimiento, qué pasa en los músculos y los nervios que no coordinan la evacuación intestinal.