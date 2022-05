“Ahora que tengo el micrófono abierto me gustaría entender…”, prologó su discurso el arquero argentino Matías Cano, que se hizo viral. El portero de Cobreloa acababa de sufrir un gol que decretó la igualdad entre su equipo y Unión San Felipe en condición de visitante, por la Primera B de Chile. Pero el pedido de palabra no fue para referirse al desarrollo del encuentro. Por el contrario, realizó una denuncia y dejó una reflexión que ganó predicamento en las redes sociales.

“Mirá eso, ese nenito de ocho años, escupiendo, tirando piedras, quizá muchas veces con el padre al lado. Entonces, muchas veces, más allá de quién gane o quién pierde, nosotros, como personas de bien, tenemos que dejar algo para el fútbol que viene. Después, esos mismos padres son los que exigen que esos niños tengan buenas notas en la escuela, que se porten bien, que hagan las cosas que tienen que hacer. Y para mí es una desilusión muy grande que un niñito de ocho años me escupa en la cara”, describió su mirada.

“Porque hasta eso está bien, mirá a la enfermedad que llegamos, que te escupan está bien, pero ya después una piedra de un tamaño de un cascote no le hace bien al fútbol nacional. Yo, que vengo de Argentina, se están copiando… Creo que el fútbol chileno se está enfermando con esas cosas. Pasan cosas todos los fines de semana de racismo, de violencia en los estadios, que no es normal, que no está bien. Tenemos que cuidar que las dos parcialidades pueden estar juntas en una cancha, convivir, que simplemente sea un juego, que si podemos ganar la gente se vaya contenta, pero podemos perder, y no es la muerte de nadie. Ayudar y educar a las generaciones que vienen para un futuro más provechoso, no sólo para el fútbol chileno sino también para la sociedad. Entonces, al momento de llevar a tu hijo a la cancha explicarle que es un deporte, que no importa si ganás o perder, la violencia en los estadios la tenemos que empezar a erradicar con los que tenemos al lado, que son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos”, agregó.

Cerró su discurso con una convocatoria. “Demos un paso adelante, trabemos lo que tengamos que trabar y nada quita de que hoy me equivoqué y perdimos, ya que hoy me tocó ver algo que no me había tocado, ver a un chico tan chiquito que me escupa en la cara. Hagamos un stop, hagamos un algo, replanteemos lo que estamos haciendo y cuidemos a esta familia que nos viene a ver”, concluyó el guardameta de 36 años, que en Argentina se formó en Lanús y en Temperley, debutó en la élite con el Celeste, pasó por Huracán de Comodoro Rivadavia, la UAI Urquiza y Crucero del Norte, para mudarse a Chile en 2016, donde defendió las vallas de San Luis de Quillota, Coquimbo Unido y, en la actualidad, Cobreloa.

Tras su alocución, Cano también fue cuestionado desde Unión San Felipe. Raúl Delgado, titular de la institución adversaria, le respondió a través de su cuenta de Twitter: “Es cierto, llegó la hora de actuar. Cada cual tiene que asumir su responsabilidad. De ser cierto lo que dijo el arquero, es repudiable; pero tampoco el es un ejemplo como se ve en la foto. Es un típico incitador a la violencia. El sindicato también debe actuar. Ya es hora”.